شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مباراة فى دورى السلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، على إعادة مباراة فريقى سبورتنج ومصر للتأمين التى أقيمت 19 يناير الماضى بمنافسات الدور الأول من بطولة دورى السوبر.

من جهته أكد سامح صلاح، المدير الإدارى لفريق سلة سبورتنج، أن قرار الاتحاد بإعادة المباراة جاء بعد الاحتجاج الذى تقدم به مسئولو الفريق السكندرى على نتيجة المباراة التى انتهت بفوز التأمين بفارق نقطة عن سبورتنج، بسبب خطأ فى تطبيق القانون بإحدى الكرات.

وأرسل اتحاد السلة خطاباً إلى نادى سبورتنج يفيد بقبول الاحتجاج المقدم فى المباراة.

يذكر أن سبورتنج يقع فى المركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما التأمين فى المركز الثامن برصيد 8 نقاط.