مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: طريقة انسحاب الأهلي تُحدد العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حال قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراة بيراميدز بكأس مصر، فالطريقة التي سيتخذ بها قراره ستحدد العقوبة.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا في وقت سابق، أعلن فيها رفضه لتعديلات الجدول فيما يخص استبدال مباراته مع بيراميدز يوم 28 فبراير بالكأس بدلا من الدوري.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الأهلي لم يرسل أي خطاب بعد بشأن موقفه من مباراة بيراميدز".

وتابع "في حال أرسل لنا النادي الأهلي خطابا في الساعات المقبلة بأنه لن يشارك في المباراة وأوضح الأسباب، سوف تكون العقوبة غرامة مالية فقط دون أي تجميد للمشاركة في الموسم المقبل بالكأس".

واستمر "في حال انتظر الأهلي ليوم المباراة، وتواجد فريق بيراميدز بأرض ملعب برج العرب وطاقم الحكام، ولم يتواجد الأهلي خلال المدة القانونية، سيتم اعتبار الأهلي مهزوما بالطبع، والعقوبة ستكون غرامة مالية مع التجميد لمدة موسم من المشاركة بالكأس".

وشدد "في الحالتين، القرار لا يخرج مباشرة من لجنة المسابقات، فيتم إرساله أولا لاتحاد الكرة، وهم أصحاب القرار الأخير في اعتماد العقوبة أو تعديلا وفقا للمعطيات التي ستكون أمامهم في ذلك الوقت".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا "هناك أمر أخر قد يحل الأزمة دون أي مشاكل، لو هناك خطاب من الأهلي وبيراميدز لاتحاد الكرة، يطلبون فيه تأجيل المباراة".