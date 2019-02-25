أحمد عفيفي يعلق على أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز

كتب - وليد خليل:

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن لاعبي الفريق كانوا على قدر كبير من المسئولية في مباراة المقاولون العرب واستحقوا الفوز عن جدارة موضحًا أن المباراة كانت صعبة كون المقاولون العرب فريق منظم ومحترم ويحمل اسم عظيم في الكرة المصرية، مشيدآ في الوقت ذاته بالاجواء الراقية التي أحاطت

باللقاء خارج المستطيل الأخضر، بين مسئولي الناديين خلال تواجدهم بالمقصورة.

وحول استعدادات بيراميدز لمباراة الأهلي المقبلة يوم الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس مصر قال المتحدث الرسمي لبيراميدز إن رامون دياز المدير الفني للفريق يستعد جيدًا للمباراة ويعلم أنه سيواجه

فريقًا كبيرًا مشيرًا إلى أن المباراة ستكون قوية وكل الإحتمالات فيها مفتوحة.

وعلق عفيفي على أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز قائلا أن اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية نتفق أو نختلف معه وفقآ للطرق الشرعية لكننا نحترم قراره، والفريق حاخز لخوض اللقاء وفقا للجدول الأخير، مؤكدًا أن استبدال مباراة الدوري بالكأس كان قرارًا عادلًا ومنطقيًا يضمن حقوق النادي في ظل تكافؤ الفرص بين كل الأندية.