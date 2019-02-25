- 1/2
- 2/2
أعلن الدكتور فريد رضوان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثلاثي جونيور إيبولا، ومحمد سعيد، وسيد حسن، لمواجهة كوكاكولا المقبلة.
ويستعد فريق كليوباترا لمواجهة كوكاكولا في الساعةالثانية والنصف عصرا، الخميس المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
وأكد طبيب الفريق أن الثلاثي يؤدي التدريبات الجماعية مع زملائهم بكل قوة، ولم يشتكِ أي لاعب من الإصابة، وأصبحوا جاهزين من الناحية الطبية لمباراة كوكاكولا.
وأضاف الطبيب: "الثلاثي كان يعاني من إصابات مختلفة، ورفضنا التسرع في عودتهم للتدريبات حتى تماثلوا للشفاء بشكل كامل".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سيراميكا كليوباترا يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة كوكاكولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.