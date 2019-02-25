روبرتسون: التعادل مع مانشستر يونايتد نقطة إيجابية ومازلنا في الصدارة

القاهرة : بوابة الوفد

انتهت مباراة مساء بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد، ليصعد إلى النقطة 66 ويتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة مع مانشستر سيتي الوصيف.

وصرح أندي روبرتسون لاعب ليفربول عن

بعض أخطاء الريدز في مباراة الأمس مؤكدًا أن فريقه يحتاج لمعالجة في بعض الأمور بعد السقوط في فخ التعادل أمام اليونايتد ويرى اللاعبأن التعادل شيء إيجابي بالنسبة للريدز برجوعه إلى الصدارة بفارق نقطة عن السيتي.

وقال روبيرتسون: "كانت بداية جيدة بالنسبة لليفربول ، ولكن المباراة أخذت منعطفًا آخر بعد حدوث 3 إصابات من لاعبي اليونايتد وإصابة روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الكاحل في الشوط الأول".