رياضة | جروس يدرس مشاركة زيزو أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يدرس مشاركة زيزو أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمحمود عبد العزيز لاعب الوسط في مباراة مصر للمقاصة الأربعاء القادم بكأس مصر.

وتأتي رغبة جروس لتجهيزه للمشاركة في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها يوم الأحد القادم بالكونفدرالية بعد إيقاف طارق حامد وحصوله على 3 إنذارات.

ولم يشارك زيزو مع الزمالك منذ فترة طويلة وخرج من حسابات جروس بشكل كبير طوال الفترة الماضية.

يذكر أن الزمالك تعادل مع بيتروأتليتكو الأنجولي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية.