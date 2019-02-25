رياضة | طبيب المنتخب يطمئن على إصابة محمد عواد

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أشاد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالجمعية العمومية للأندية والتي أقيمت أمس الأحد.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم أن الجمعية العمومية كانت حضارية لاتخاذ رأيهم في جميع أمور اتحاد الكرة والخروج بشكل محترم يليق باسم اتحاد الكرة.

وتطرق عبد الفتاح للحديث عن التحكيم المصري مؤكدًا أنه جيد جدًا والجميع شاهد الأخطاء التحكيمية للحكام الأجانب الذين أداروا مباريات في بطولة الدوري المصري.

أبوريدة: دعمت الأهلي والزمالك والإسماعيلي وهذه قصتي مع الخطيب

أعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن مسابقة الدوري الممتاز سيتم تأجيلها لما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا والتي ستسضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وأضاف أبوريدة في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم نعمل على خوض مباريات كثيرة في الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، والباقي سيتم خوضه بعد نهاية البطولة.

وتابع أبوريد: "نسعى للانتهاء من بطولة كأس مصر قبل بداية البطولة الإفريقية من أجل تحديد الأندية المصرية التي ستشارك في الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة".

وتطرق أبوريدة للحديث حول علاقته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدًا أنه تربطه علاقة جيدة وكلها مودة مع رئيس القلعة الحمراء ولا يوجد أي مشاكل بينهما.

وأوضح أن اتحاد الكرة وقف مع الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال أزمتهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار إلى أن منتخب مصر قادر على إسعاد الجماهير المصرية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

عقوبات نارية على الأهلي إذا انسحب أمام بيراميدز

يواجه النادي الأهلي شبح العقوبات النارية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر ومواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري.

وتنص لائحة كأس مصر على استبعاد الأهلي من النسخة المقبلة لكأس مصر مع توقيع عقوبة مالية لتعويض الخسائر المالية من انسحابه.