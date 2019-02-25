رياضة | الزمالك يبدأ خطوات الإطاحة بجروس

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وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق وغرامة مالية بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب.

وكانت جماهير نادي الزمالك وجهت السباب لمحمود كهربا لاعب الفريق فور خروجه، في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وقابل اللاعب هذا السباب بالبصق على الجماهير التي انتقدته قبل أن يتوجه لمقاعد البدلاء.