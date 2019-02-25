رياضة | برشلونة يقترب من خليفة سواريز

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كشتفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، عثر على بديل مميز للنجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي ليل الفرنسي أضطر لبيع نجم هجومه، الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي.

الجدير بالذكر أن المهاجم الايفواري سيغادر نادي ليل في سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويعد بيبي أحد المهاجمين الأكثر رغبة من قبل الأندية الكبرى في أوروبا بما في ذلك نادي برشلونة.