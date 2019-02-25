رياضة | أزارو يحدد شرطا لتمديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يحدد شرطا لتمديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرط تجديد عقده مع اللعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وطلب أزارو من الأهلي الموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالى، حالة وصول عرض خارجي لضمه، من أجل تمديد عقده مع الفريق.
ومن المقرر أن ينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إقناع اللاعب لتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق.
ويعتبر وليد أزارو من العناصر الأساسية فى هجوم الفريق خلال الفترة الماضية.
وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على أزارو، ومعرفة أخر ما وصل إليه في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز في شهر يناير الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.