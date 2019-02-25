رياضة | أزارو يحدد شرطا لتمديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يحدد شرطا لتمديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرط تجديد عقده مع اللعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وطلب أزارو من الأهلي الموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالى، حالة وصول عرض خارجي لضمه، من أجل تمديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إقناع اللاعب لتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق.

ويعتبر وليد أزارو من العناصر الأساسية فى هجوم الفريق خلال الفترة الماضية.