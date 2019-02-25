شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أول معلقة رياضية سعودية في البطولة الخليجية النسائية والان مع التفاصيل

تشهد فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي تنطلق الجمعة المقبل بمشاركة 16 فريقا من دول الخليج حضور أول معلقة رياضية سعودية، الإعلامية هيلة الفراج التي تخوض أولى تجاربها في عالم التعليق الرياضي خلال البطولة.

تخوض الإعلامية هيلة الفراج أول تجربة لها في عالم التعليق الرياضي حيث تعتبر أول معلقة رياضية سعودية عندما تبدأ المهمة لأول مرة في تاريخ الرياضة النسائية في المملكة، الجمعة المقبل، خلال فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي تنطلق على الصالة الخضراء بالدمام بمشاركة 16 فريقا من السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات تمثلهم 200 لاعبة.

معلقة بالصدفة

تعمل الفراج مذيعة في برنامج إذاعي تعريفي معروف هو «وين رايح» وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، وهي أيضا مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، وحاصلة على شهادة إعداد المدربين TOT، وتقول إن «الصدفة قادتني وحدها لأصبح أول معلقة رياضية سعودية ستمارس مهمتها الجديدة الجمعة المقبل، في فعاليات ضخمة تقام لأول مرة على مستوى دول الخليج، تضم لاعبات ومدربات وحكمات ومعلقة رياضية».

الصوت المناسب

تم اختيار الفراج لتكون المعلقة الرياضية الرسمية للفعاليات الضخمة والتاريخية من نوعها في المملكة وفقا لما تتميز به من صوت مناسب وإلقاء جميل وإجادتها استخدام المصطلحات الكروية المميزة عندما قامت بأداء التجربة والتدريبات مؤخرا تحت إشراف اللجنة المنظمة للمسابقات.

خلفية رياضية

تقول الفراج إنها تتمتع بخلفية رياضية جيدة من خلال أفراد أسرتها التي تحرص على متابعة مباريات كرة القدم، وتضيف «والدي مشجع نصراوي وإخواني يشجعون الهلال، ومن هنا يدور جدل كروي دائما في البيت، ومنه اكتسبت معلومات رياضية، علاوة على متابعتي مباريات المسابقات السعودية مع العائلة بصفة مستمرة».

المرأة قادمة

أعربت الفراج عن اعتزازها بأن تكون أول معلقة رياضية سعودية، وتشعر بالسعادة في خوض هذه التجربة، وتشعر بالثقة في إمكانياتها، وتقول «أتمنى أن أستمر في ممارسة التعليق الرياضي، خاصة أننا في عصر تمكين المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فقد سعدنا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة، ونأمل أن تتواجد المرأة وتثبت نفسها في جميع المجالات الأخرى في الوطن».

التعليق بالقنوات

شددت الفراج على ضرورة منح الفرصة للمرأة في المجال الرياضي من خلال التعليق على مباريات كرة القدم في المسابقات السعودية بالمملكة من خلال التواجد في كبينة التعليق أسوة بالرجال، خاصة أن الدوري السعودي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم العربي.