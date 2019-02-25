شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من نجم روما والان مع التفاصيل
وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية والتي تنشر يومياً, أن ريال مدريد الإسباني قد تواصل بالفعل مع نادي أي سي روما من أجل المفاوضات حول الحصول على خدماته مهاجمه الشاب نيكو زانيولو, خلال فترة الانتقالات القادمة نظراً لحاجة نادي العاصمة الإسبانية لجهوده.
وأشارت الصحيفة إلى دخول نادي تشيلسي الإنجليزي في صراع مع ريال مدريد الإسباني للظفر بخدمات اللاعب زانيولو, حيث أكدت لاريبوبليكا أن تشيلسي هو الأخر قد تواصل مع إدارة نادي روما لجلب مهاجم الأتزوري الصغير إلى لندن وارتداء قميص البلوز.
وشارك زانيولو مع فريقه روما في خمسة عشر مباراة في الدوري الإيطالي, وأحرز 3 أهداف, بالإضافة إلى مشاركته في 6 لقاءات مع الذئاب في دوري أبطال أوروبا واستطاع ان يسجل هدفين.
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