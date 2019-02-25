لينجليت: ميسي جعل برشلونة الأفضل بين الفرق

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الخليج 365 - عبر كليمنت لينجليت عن إعجابه بأداء زميله وقائده ليونيل ميسي، في مباريات برشلونة بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى إشبيلية بالدوري الإسباني.
وأشار لينجليت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "ميسي دائماً ما يحدث الفارق في مباريات الفريق، ونحاول استغلال إمكانياته لتحقيق النتائج الإيجابية".
وتابع: "امتلاك لاعب مثله يمنح برشلونة أفضلية كبيرة أمام أي منافس، لأنه الوحيد القادر على التسجيل في كل تدريب وكل مباراة".
وأضاف: "ليونيل لديه خبرة كبيرة، ويستطيع قراءة المباراة فنياً ببراعة، نصائحه دائماً تفيدني لتحسين أدائي مع الفريق".
وبالحديث عن مباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد قال: "مباراة العودة في الكأس مختلفة، ولا اعتقد أن نتيجة مباراة الذهاب ستؤثر على برشلونة، ولكني أتمنى الفوز بها وكذلك في مباراة الدوري".
واختتم المدافع الفرنسي حديثه قائلا: "علينا الحذر من مواجهة ريال مدريد خاصة تحت قيادة سولاري الذي غير أدائهم للأفضل في الشهور الماضية".
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