شكرا لقرائتكم خبر عن لينجليت: ميسي جعل برشلونة الأفضل بين الفرق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر كليمنت لينجليت عن إعجابه بأداء زميله وقائده ليونيل ميسي، في مباريات برشلونة بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى إشبيلية بالدوري الإسباني.

وأشار لينجليت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "ميسي دائماً ما يحدث الفارق في مباريات الفريق، ونحاول استغلال إمكانياته لتحقيق النتائج الإيجابية".

وتابع: "امتلاك لاعب مثله يمنح برشلونة أفضلية كبيرة أمام أي منافس، لأنه الوحيد القادر على التسجيل في كل تدريب وكل مباراة".

وأضاف: "ليونيل لديه خبرة كبيرة، ويستطيع قراءة المباراة فنياً ببراعة، نصائحه دائماً تفيدني لتحسين أدائي مع الفريق".

وبالحديث عن مباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد قال: "مباراة العودة في الكأس مختلفة، ولا اعتقد أن نتيجة مباراة الذهاب ستؤثر على برشلونة، ولكني أتمنى الفوز بها وكذلك في مباراة الدوري".

واختتم المدافع الفرنسي حديثه قائلا: "علينا الحذر من مواجهة ريال مدريد خاصة تحت قيادة سولاري الذي غير أدائهم للأفضل في الشهور الماضية".