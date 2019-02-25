شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك :لن نكرر أخطاء الماضي وجروس باقي مع الفريق والان مع التفاصيل
الخليج 365 – نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري الأنباء التى ترددت بشأن إقالة كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد التعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-1، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية.
وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية : لن نكرر أخطاء الماضي ،ولايوجد نية في إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني للفريق.
وأشار مرتضى إلى أن نادي الزمالك سيقوم بتجديد الثقة في الجهاز الفني واستمراره لنهاية الموسم، من أجل استقرار الفريق .
وبعد تعادل الزمالك بالأمس أصبح رصيده بالمجموعة نقطتين ويتبقى له ثلاث مواجهات مع بيترو أتلتيكو بأنجولا ،وجورماهيا الكيني بمصر، ونصر حسين داي بالجزائر.
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