انت الان تتابع المقاصة: انسحاب الأهلي من كأس مصر = هزيمة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
يرى بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بطولة كأس مصر خلال مباراته المقبلة، أمام نادي بيراميدز يوم الخميس، المقبل هزيمة جماعية للكل، وفقدان البطولة لأحد أبرز وأهم مصادر قوتها. وقال سليم في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»: «أنا رجل زملكاوي وأفتخر بذلك ولكن أنا مقتنع أيضًا أن النادي الأهلي هو قيمة كبيرة جدا ووجوده ضروري لنجاح أي حدث يتم في مصر».
وأضاف: «كيف سيكون مشهد مصر العظيمة التي يقام على أرضها، الآن حدث عالمي استثنائي باستقبال القمة العربية الأوربية وأيضا نستعد لاستقبال الحدث الكبير المتمثل في كأس الأمم الإفريقية ثم نصدم جميعا بانسحاب الأهلي، أتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع». كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن
وأضاف: «كيف سيكون مشهد مصر العظيمة التي يقام على أرضها، الآن حدث عالمي استثنائي باستقبال القمة العربية الأوربية وأيضا نستعد لاستقبال الحدث الكبير المتمثل في كأس الأمم الإفريقية ثم نصدم جميعا بانسحاب الأهلي، أتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع».
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وقررت إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الأخير، الالتزام بقرار المجلس في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، وهو الرفض القاطع لاستبدال بأية مباراة للأهلي في بطولة الدوري مباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف.
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