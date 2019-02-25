انت الان تتابع المقاصة: اتحاد الكرة مؤيد لتأجيل جميع مباريات الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أنهم قدموا مبادرة لاتحاد الكرة عبر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات؛ من أجل تأجيل جميع مباريات كأس مصر لما بعد البطولات الإفريقية، التي يشارك فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وقال بكري في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على «إذاعة راديو هيتس»: اليوم الإثنين: «عندما تحدثنا مع عامر حسين وجدنا تفهما واستيعابا للموقف ورغبة في الموافقة من أجل تهدئة الوضع المتأزم ليس فقط في مباراة المقاصة والزمالك ولكن أيضًا فيما يخص لقاء الأهلي وبيراميدز».

وأضاف: «على ما يبدو أن القرار يتخطى عامر حسين ومجلس إدارة اتحاد الكرة هو صاحب القرار في هذا الملف، موضحًا أن المقاصة ينتظر الموقف النهائي للمباراة خلال 24 ساعة وسيؤيد أي قرار يتخذه اتحاد الكرة». وعن تغير موقف الزمالك من التضامن مع طلب المقاصة إلى قرار لعب المباراة، قال سليم إنه لا توجد أدنى