شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطي عقبة الجونة.. الأهلي يستأنف تدريباته غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، بعد تخطي عقبة الجونة أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة أمس، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة.
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