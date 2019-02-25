شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل معسكره انتظارا لقرار «الجبلاية» بشأن مباراة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستان جروس، خوض مران الفريق في العاشرة صباح اليوم الإثنين، في معسكره بالإسكندرية.

وينتظر الجهاز الفني للزمالك القرار النهائي لمسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص مباراة كأس مصر بدور الـ 8 أمام مصر للمقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما تقدمت إدارة النادى الفيومي بطلب رسمى للجبلاية خلال الساعات الماضية بتأجيل اللقاء.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.