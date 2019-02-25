أربعة فرق خارج إطار المنافسة في الدوري الإيطالي تتصارع في المربع الذهبي لبطولة الكأس

تنطلق منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم غدا الثلاثاء حيث تشهد صراعا بين أربعة فرق تعد خارج إطار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ، حيث تحتل مراكز من الرابع حتى التاسع بجدول الدوري ، وذلك بعد أن خرج يوفنتوس من دور الثمانية علما بأنه توج باللقب في المواسم الأربعة الماضية.

ويستضيف لاتسيو فريق ميلان غدا الثلاثاء في افتتاح جولة الذهاب بالدور قبل النهائي ثم يلتقي فيورنتينا مع أتلانتا مساء الأربعاء.

وحصل لاتسيو على راحة بعدما تأجلت المباراة التي كانت مقررة اليوم الاثنين أمام أودينيزي ، لكن الفريق يعاني من مشكلة في الدفاع.

وسيفتقد سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو جهود لويس فيليبي ووالاس وباستوس ، كما تعرض سيناد لوليتش لإصابة في الركبة خلال التدريبات أمس

الأحد.

وسيتولى القائد تشيرو إيموبيلي قيادة هجوم لاتسيو إلى جانب خواكين كوريا أو فيليبي كايسيدو ، ويتطلع إلى استعادة التوازن للفريق بعد الهزيمة أمام أشبيلية الإسباني صفر / 2 يوم الأربعاء وخروجه من دور ال32 ببطولة الدوري الأوروبي.

كذلك يتطلع لاتسيو إلى نفض غبار نتائجه المتراجعة في الدوري الإيطالي ، حيث تلقى ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات.

ويتصارع لاتسيو ي الدوري من أجل انتزاع أحد المركزين المؤهلين إلى الدوري الأوروبي ، ويتساوى في عدد النقاط مع تورينو وأتلانتا ، لكن يمكنه حسم المشاركة الأوروبية أيضا عبر التتويج بلقب كأس إيطاليا.

أما ميلان ، فيحتل المركز الرابع في الدوري ، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويعلق ميلان أماله على استمرار تألق كرزيستوف بياتيك الذي سجل الهدف السابع خلال خمس مباريات ، في المباراة التي انتهت بالفوز على إمبولي 3

/ صفر مساء الجمعة.

وقال جينارو جاتوسو المدير الفني لميلان بشأن بياتيك المنضم للفريق في كانون ثان/يناير الماضي قادما من جنوه ، والذي سجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على نابولي 2 / صفر ي دور الثمانية ببطولة الكأس ، "إنه ليس هدافا فقط... إنه يساعد زملائه أيضا في تقديم عروض جيدة."

وأضاف "هو يتحرك كثيرا وبالشكل المناسب ، يقدم تضحيات للفريق ويركض كثيرا. نحن سعداء بتواجده معنا ، وعندما يلمس الكرة ، يسجل. إنه بحاجة

للاستمرار على هذا النحو... تركيزي منصب بالفعل على مباراة يوم الثلاثاء. مازلنا بحاجة إلى العمل وتجاوز المزيد من الصعاب."

أما أتالانتا ، فيحظى بثقة هائلة بعد أن أطاح بحامل اللقب يوفنتوس من دور الثمانية بالفوز عليه 3 / صفر ، ويعيش فيورنتينا وضعا مشابها بعد أن أطاح بفريق روما من دور الثمانية بالفوز عليه 7 / 1 في 30 كانون ثان/يناير الماضي.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لفيورنتينا ، الذي أفلت من الزيمة أمام إنتر ميلان وخطف التعادل أمامه بنتيجة 3 / 3 أمس الأحد ليحتل المركز

التاسع بفارق نقطتين خلف أقرب المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي "المباراة أمام أتلانتا تشكل فرصة هائلة بالنسبة لنا."

وأضاف "نادرا ما يغيب عن بطولة الكأس الفرق أصحاب المراكز الأولى بالدوري (يوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان).

أما أتلانتا ، فيتطلع إلى النهوض من كبوة تلقي هزيمتين متتاليتين أمام ميلان وتورينو ، وقد أبدى المدير الفني جيان بييرو جاسبريني ثقة كبيرة بلاعبيه.

وقال جاسبريني "إنها لحظة من نوع خاص. علينا أن نواجه هذه الصعوبات.

وبعد مباراة الكأس سيكون أمامنا منافسات في الدوري تستمر لشهرين يمكننا أن نؤدي خلالها بشكل جيد ، ونتمنى عدم حدوث إصابات."