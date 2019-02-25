شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة» يكثف تدريباته لاسقاط «القيصومة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الدوسري (الخبر)

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا لمباراته أمام القيصومة غدا (الثلاثاء) في حفر الباطن، ضمن الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وركز مدرب فريق النهضة الكويتي ماهر الشمري خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين، كما طبق الخطة التكتيكية التي سوف يدخل بها مباراة القيصومة عبر مناورة جادة على منتصف الملعب.

ويسعى النهضاويون إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق أمام الأنصار والنجوم ونجران، والمنافسة على المراكز المتقدمة في سلم دوري الدرجة الأولى، ويحتل فريق النهضة المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

وطالبت إدارة نادي النهضة برئاسة المهندس لطفي الدوسري لاعبي الفريق النهضاوي بمضاعفة الجهد والحرص على خطف النقاط الثلاث في مباراة القيصومة، ومواصلة تقديم المستويات والنتائج المميزة التي قدمها اللاعبون خلال الجولات الأخيرة من الدوري، خصوصا أن الفريق أصبح قادرا على المنافسة على مراكز المقدمة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين.