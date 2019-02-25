شكرا لقرائتكم حمزة إدريس: 3 مراحل إعدادية للأخضر الشاب قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حمزة إدريس، المشرف على المنتخبات السعودية للفئات العمرية، أن المنتخب سيمر بثلاث مراحل إعدادية قبل خوض المحفل العالمي، مضيفاً بأن الأخضر الشاب سيطمح للوصول بعيداً في البطولة.

وقال حمزة إدريس في مقابلته عقب قرعة المونديال: مجموعتنا قوية ومنتخبنا أيضا ليس سهلاً، فالفئات السنية لا تستطيع فيها تحديد قوة المنتخبات، والدليل على ذلك عدم وجود منتخبات البرازيل والأرجنتين.

وأضاف مهاجم المنتخب السعودي السابق: العمل والإعداد الجيد هو الذي سيشكل الفارق في البطولة، ونحن قادرون على تحقيق نتائج إيجابية، وسنخوض 3 مراحل إعدادية قبل مونديال الشباب.