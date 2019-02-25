شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإجازة.. لاسارتى يجتمع بمساعده فى الأهلى اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، بمساعده الأوروجويانى أليخاندرو صباح اليوم، الاثنين، وطلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائى للاعبين يبدأ من مران غدٍ الثلاثاء، لتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.
وطالب المدير الفنى مدرب الأحمال الاستمرار فى تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التى يؤدى بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.
يذكر أن لاسارتى كان قد منح لاعبى الأهلى راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الجونة 2/1 أمس الأحد فى بطولة الدورى العام.
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