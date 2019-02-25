أشرف صبحى: تخصيص أول إنتاج لمصنع النجيل الصناعى لمراكز الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاحه لأول مصنع للنجيل الصناعي بمصر، أن الإنتاج الأول من المصنع تم تخصيصه لمراكز الشباب .
وأشار صبحي إلى أن فكرة انشاء المصنع جاءت بهدف دعم الاستثمار الرياضي بمنتج ذو كفاءة عالية عالميا، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الانتاج الحربي .
وأكد وزير الرياضة، أن المصنع سيغطي قدرا كبيرا من احتياجات مراكز الشباب من النجيل الصناعي الذي كان يتم استيراده.
واختتم صبحي، بأن الهدف من المصنع غزو السوق الافريقية والعربية في الفترة المقبلة والشرق الأوسط، وسيعود ذلك بعوائد استثمارية ضخمة لمصنع يحمل اسم مصر.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا لخطوط إنتاج المصنع، ليتم إنتاج كرات وأدوات ومستلزمات رياضية على أعلى مستوى.
ومن جانبه، أعرب اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، على عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الرياضة، مشيرا إلى أن الانتاج يسير وفقا لأفضل التقييمات العالمية .
وعن التخوف من أزمات النجيل الصناعي وتأثيرها على اللاعبين، أوضح العصار، أن هذه الامور مجرد شائعات لا أساس لها، خاصة وأن المصنع يعمل على تقديم جودة ذو مقاييس عالمية.
وحرص الثنائى صبىحى والعصار على القيام بجولة تفقدية فى المصنع بعد قص شريط الافتتاح، وذلك لمتابعة عمل الماكينات بالمصنع، والتي تم استيرادها بواسطة الشريك الأجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية .
ويسير العمل داخل المصنع وفق عدة مراحل، بهدف تقديم أعلى كفاءة ليس فقط في مصر وإنما بأفريقيا والشرق الاوسط.
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