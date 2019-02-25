شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطلائع يعلن قائمة الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الاسماعيلى فى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء، على استاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من: "محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام سري وخالد سطوحي وأحمد سامي وعاصم صلاح وعلي الفيل وريتشارد وكريم طارق وحسن يوسف ومحمد رزق واحمد كابوريا وتالا نداي واحمد سمير ومصطفي محمد ويوسف محمد وأحمد جعفر وعموري واسلام جمال وفرانك ستيفن وشيكاتارا ومحمد عادل جمعة ". ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفاً.

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