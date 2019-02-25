شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستبعد محمد عواد من معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على استبعاد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى من معسكر الفراعنة فى مارس.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر أن عواد يحتاج 3 أسابيع للتعافى من إصابته بمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، ما يجعل فرص لحاقه بالمعسكر ضعيفة.

يذكر أن المنتخب سيدخل معسكرا مغلقا يوم 18 مارس المقبل لخوض مباراتىّ النيجر ونيجيريا.