مصدر يوضح: موقف "إيقافات الأهلي" إذا لم يواجه بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن سعد سمير مدافع الأهلي، سيغيب مباراة واحدة بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجونة في الأسبوع الـ24 بمسابقة الدوري.

وسيغيب سعد سمير عن مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة يوم 28 فبراير الجاري في كأس مصر.

ولا يزال موقف المباراة غامضا، حيث يرفض الأهلي خوض مباراة بيراميدز بالكأس في موعدها المقرر من اتحاد الكرة.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه في حالة عدم خوض الأهلي مباراة بيراميدز، ستُحتسب كإيقاف للاعب، حتى لو لم يخض الأهلي المباراة.

وفي حالة عدم خوض الأهلي المباراة، وعدم تراجع اتحاد الكرة عن إقامة المباراة في الموعد المحدد، ستحتسب المباراة بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

ووفقا للمصدر، فإن سعد سمير سيخوض مباراة الأهلي أمام بتروجيت، أيا كان موقف الفريق الأحمر من لعب مباراة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين 4 مارس، أمام بتروجيت بالأسبوع 26 للدوري، المقررة على ملعب السلام.

وكان الأهلي نفى إيقاف عمرو السولية، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام الجونة، حيث تعد تلك البطاقة الأولى، بعدما سبق وتلقى 3 بطاقات صفراء ليتم إيقافه خلال مواجهة حرس الحدود.