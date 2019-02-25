تقرير.. هل تراجع صلاح؟.. هدفه منح ليفربول التأهل للأبطال.. وخفوته أمام الکبار لم يمنعه من الهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالشكل المُرضي لجماهير الريدز خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد بالمباراة التي جمعتهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول حل ضيفًا على يونايتد أمس الأحد في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وعلى الرغم من خفوت نجم صلاح أمام بعض الفرق الكبرى هذا الموسم، إلا أن دوره المؤثر والفعال مع الريدز مكنه من حسم أكثر من مباراة لصالح فريقه قادته إلى التربع على عرش صدارة جدول بريميرليج، والتأهل إلى منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المباريات التي حسمها صلاح بأهدافه

في الدوري

في مباراة الجولة الثانية أمام كريستال بالاس، ساهد صلاح في ثنائية ليفربول على منافسه والتي مكنته من الفوز في اللقاء 2-0.

مباراة برايتون في الجولة الثالثة، هدف صلاح منح ليفربول 3 نقاط غالية للفريق الإنجليزي في بداية مشواره نحو اللقب الغائب.

مباراة هديرسفيلد بالجولة التاسعة والتي انتهت بهدف دون رد عن طريق "مو" كانت محطة فارقة في مشوار الريدز.

مباراة الجولة العاشرة أمام كارديف سيتي سجل صلاح هدف وصنع اثنين آخرين في فوز فريقه برباعية مقابل هدف.

مباراة الجولة السادسة عشر والتي كانت فارقة في مشوار ليفربول في البطولة، فبعد خسارة مانشستر سيتي -حامل اللقب ومتصدر البطولة- أمام تشيلسي منح صلاح هدية لجماهير الريدز بالفوز على بورنموث برباعية سجل منها الفرعون المصري هاتريك.

مباراة الجولة الـ22 أمام برايتون والتي أقميت على ملعب الأخير فك "مو" طلاسم المباراة بعد الحصول على ركلة جزاء سددها مسجلًا هدف اللقاء الوحيد الذي أكد على صدارة الريدز لجدول الترتيب.

في دوري أبطال أوروبا

أكثر مباراة فاصلة كان لصلاح دور هام فيها هي مباراة نابولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فبعد فوز نابولي على النجم الأحمر الصربي في مباراة الجولة الخامسة وخسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان أصبح موقف الريدز معقد، فالفريق الإيطالي أصبح في جعبته 9 نقاط، بينما ليفربول 6 نقاط، وكان الأخير بحاجة للفوز ليتساوى في عدد النقاط والمواجهات المباشرة ويتفوق عليه بفارق الأهداف ويتأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال.

وبالفعل نجح صلاح في إهداء الفوز لجماهير الريدز ومن ثم استكمال مشوار الفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التأهل إلى دور الـ16.

الفرق الكبرى التي لم تستقبل أهداف من صلاح هذا الموسم

في الدوري الإنجليزي

* البداية مع صلاح كانت أمام توتنهام في الجولة الخامسة لبطولة الدوري، شارك "مو" في المباراة كاملة إلا أنه لم يستطع التسجيل أو صناعة أهداف في فوز الريدز على السبيرز بهدفين لهدف.

* في الجولة السابعة من عمر بطولة بريميرليج حل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، شارك "مو" لمدة 66 دقيقة فقط، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

* الجولة الثامنة التي استضافها ملعب آنفليد جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وشارك النجم المصري في المباراة كاملة.

* تعادل إيجابي آخر جمع بين آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات في الجولة الحادية عشر بمشاركة الفرعون المصري خلال الـ90 دقيقة.

هدف ليفربول جاء عن طريق لاعبه جيمس ميلنر، بيمنا سجل لاكازيت للجانرز هدف التعادل.

* أمام مانشستر يونايتد وعلى ملعب آنفيلد، فاز ليفربول بثلاثية مقابل هدف على الشياطين الحمر.

المباراة لم تشهد أي أهداف أو صناعة من جانب صلاح، بينما نجح ماني وشاكيري (هدفين) في تسجيل أهداف الريدز، أما هدف الشياطين الحمر الوحيد جاء عن طريق لاعبه خيسي لينجارد.

* في الثالث من يناير من العام الحالي، حل ليفربول ضيفًا على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة كان الفوز فيها للريدز سيعزز صدارته لجدول الدوري ويقرب فرصه من التتويج باللقب الغاذب منذ 29 عامًا.

المباراة حسمها البلوسكاي بهدفين لهدف، شارك مو خلال الـ90 دقيقة كاملة إلا أنه لم يسجل هدف فريقه حيث كان من نصيب فيرمينيو ولم يساهم في صناعته.

* آخر مباراة في الدوري أمام فرق البيج فور كانت أمام يونايتد أمس في اللقاء الذي غلب عليها الطابع السلبي.

في الكأس

جمعت منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مباراة بين ليفربول وتشيلسي في الدور الثالث من البطولة.

المباراة كانت ملعب آنفيلد وشهدت خروج ليفربول من المنافسة بعد الخسارة بهدفين لهدف.

مو لم يلعب سوى 3 دقائق فقط وبالتالي لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أهداف.

في دوري أبطال أوروبا

7 مباريات خاضها صلاح رفقة ليفربول في بطولة دوري ابطال أوروبا هذا الموسم، غاب عن التسجيل أمام باريس سان جيرمان في مباراتي دوري المجموعات، مباراة نابولي في إيطاليا، كما لم يظهر بصمته في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام بايرن ميونخ على ملعب آنفيلد.

على الجانب الآخر، حسمت أهداف الفرعون المصري أكثر من مباراة لصالح فريقه كما كان له الفضل في تأهل ليفربول إلى منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعقد موقفه بالمجموعة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

لقب الهداف

سجل "مو" هذا الموسم حتى الآن 17 هدفًا يتنافس بها على لقب هداف الدوري الإنجليزي رفقة الارجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي والذي يتساوى معه بنفس عدد الأهداف، بجانب الجابوني بيير ايمريك اوباميانج نجم آرسنال (15 هدفًا) والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام (15 هدفًا).