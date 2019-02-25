محمد يوسف يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على الجونة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعرب محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الكروى، أمس الأحد، على الجونة في الأسبوع الـ24 من الدوري.

وقال إن الفريق أضاف ثلاث نقاط مهمة خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام، مشيدًا بإصرار اللاعبين وقدرتهم على تحويل النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز 2-1، في

مشهد مكرر بين الفريقين من الدور الأول.

وأوضح يوسف، أن تغييرات مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، كانت نقطة فارقة في تنشيط الشق الهجومي للفريق، والعودة من جديد إلى المباراة بعدما دفع بكريم نيدفيد وجيرالدو ومروان محسن.

وأشار إلى أن المدير الفني

طالب اللاعبين بين الشوطين بسرعة الأداء مع الشراسة، والوجود بكثافة في الشق الهجومي.

شدد المدرب العام على أن الأهلي أتيحت له العديد من الفرص، وخلال 6 دقائق نجح في تعديل النتيجة، وإضافة ثلاث نقاط غاية في الأهمية خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.

كما أكّد محمد يوسف الدروس المستفادة من مباراة الجونة أمس، وقال إن الجهاز الفني سيستغل هذه الدروس بلا شك في المباريات المقبلة.