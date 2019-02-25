موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال اليوم والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري والهلال

كتب - سارة جاب الله

تقام مساء، اليوم الاثنين، مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب دور الثمانية من كأس زايد لأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان الهلال استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت

موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي:

على ستاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال السعودي في تمام الساعة

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال:

السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

ستنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت، كما يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال البث المباشر الذي نقدمه عبر بوابة الوفد قبل موعد المباراة بساعة.