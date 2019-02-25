سيد عبدالحفيظ: سعد سمير الغائب الوحيد عن مباراة الأهلي المقبلة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق، هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن مباراة

الفريق المقبلة للإيقاف.

وأوضح عبدالحفيظ، أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو

السولية، أو علي معلول، بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط هو من سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف؛ بسبب حصوله على إنذارين في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري.