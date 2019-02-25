الأهلي يستأنف تدريباته.. غدًا

الأهلى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، غدًا الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

كان الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي،

منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الإثنين، بعد تخطي عقبة الجونة أمسفي الجولة الـ24 من مباريات الدوري العام.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة أمس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة.