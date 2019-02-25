التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي

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يستضيف الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري الهلال السعودي، في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، بملعب ستاد الجيش المصرى في برج العرب، في إياب دور الثمانية لبطولة كأسزايد.
من المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندري اللقاء بتشكيل يضم كلًا من:
حراسة المرمى: الهانى سليمان
خط الدفاع: محمود رزق، بازوكا، السيد سالم،
خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، مانجا
خط الهجوم: تونى سيلفا، رزاق سيسيه، خالد الغندور.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الهلال السعودي، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية.
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