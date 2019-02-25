خلافات بين أعضاء اتحاد الكرة بسبب تقنية الحكم الخامس

عصام عبدالفتاح كتب - كريم عبد المحسن: نشب خلاف بين أعضاء اتحاد الكرة وعصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورئيس لجنة الحكام، بسبب تقنية الحكم الخامس. بسبب تقنية الحكم الخامس. واقترح بعض أعضاء الجبلاية إلغاء التقنية وهو ما رفضه عبد الفتاح الذي أكد أن الحكم الخامس قلل الأخطاء بصورة كبيرة في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

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