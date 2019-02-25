رياضة | كلوب يثير الجدل حول مستوى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يثير الجدل حول مستوى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الجدل حول مستوى المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل متراجع مرخرًا.

وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الـ27 من عمر البريميرليج.

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وحصل محمد صلاح، جناح الريدز، على أسوء تقييم خلال مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج، بنسبة 3 من 10، كأسوء لاعب في المباراة بالتساوي مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وقال مدرب ليفربول: "يعرف محمد صلاح أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل مما فعله أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف مدرب ليفربول عن ضعف أداء صلاح: لا أعرف بالضبط، لكني لست هنا لأصاب بخيبة أمل، أنا هنا لمساعدة اللاعبين على لعب أفضل كرة قدم".