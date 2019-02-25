رياضة | نيمار يفجر مفاجأة عن ميسي وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفجر مفاجأة عن ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بأنه تلقى مساندة ودعم كبيرين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبًا بين صفوف برشلونة.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار، الذي يقضي حاليًا في البرازيل فترة تعافي من إصابة في القدم، قوله: "أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفًا كبيرًا".
وردًا على سؤال عما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني مرة أخرى، أجاب قائلاً: "هذا أمر صعب، كي أكون محقًا هذا صعب للغاية. ليو كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".
وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة، أنه "متواجد هنا لمساعدته"، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه، أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.
وتحدث نيمار أيضًا عن رد فعله بعد تعرضه لإصابته الأخيرة في مباراة ستراسبورج، حيث قال: "لم أستطع تقبل الأمر هذه المرة. لقد مكثت في بيتي يومين أبكي، كنت حزينا للغاية".
أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو
رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.
وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا
أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.
ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.
وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".
وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".