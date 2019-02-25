رياضة | نيمار يفجر مفاجأة عن ميسي وبرشلونة

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اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بأنه تلقى مساندة ودعم كبيرين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبًا بين صفوف برشلونة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار، الذي يقضي حاليًا في البرازيل فترة تعافي من إصابة في القدم، قوله: "أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفًا كبيرًا".

وردًا على سؤال عما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني مرة أخرى، أجاب قائلاً: "هذا أمر صعب، كي أكون محقًا هذا صعب للغاية. ليو كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".

وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة، أنه "متواجد هنا لمساعدته"، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه، أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.

وتحدث نيمار أيضًا عن رد فعله بعد تعرضه لإصابته الأخيرة في مباراة ستراسبورج، حيث قال: "لم أستطع تقبل الأمر هذه المرة. لقد مكثت في بيتي يومين أبكي، كنت حزينا للغاية".