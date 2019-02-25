رياضة | كريستيانو رونالدو يهدد ميسي ومبابي

يتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم مجهود خرافي أمام نادي نابولي يوم الأحد المقبل عند لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن رونالدو سيسعى لإحراز الأهداف في لقاء نابولي للدخول في المنافسة بقوة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي لنيل جائزة الحذاء الذهبي كأعلى معدل تهديفي في الدوريات الأوروبية.

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وكان ميسي سجل ثلاثة أهداف في شباك إشبيلية أول أمس في الدوري الإسباني، بينما سجل مبابي هدفين لباريس سان جيرمان في مباراة نيم بالدوري الفرنسي.

ويملك ميسي 25 هدفًا، بينما سجل رونالدو 19 هدفًا حتى الآن، وسجل مبابي 22 هدفًا.

ويتنافس البولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميلان كذلك برصيد 18 هدفًا في الدوري الإيطالي، أما اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني فتمكن من تسجيل 16 هدفًا مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.