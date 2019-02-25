رياضة | "الليجا" ترد بقوة على شكوى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليجا" ترد بقوة على شكوى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم رد قويا على شكوى ريال مدريد من مواعيد المباريات في الفترة الأخيرة.

وتعجب المدرب الأرجنتيني لريال مدريد سانتياجو سولاري من إقامة مباراة فريقه أمام ليفانتي يوم الأحد وهو ما يعطي منافسه برشلونة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أفضلية راحة لمدة 24 ساعة.

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وقالت رابطة الليجا وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو إن السبب وراء اختيار هذا الموعد لمباراة ريال مدريد وليفانتي على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" هي الشبكة التلفزيونية الرسمية لنقل مباريات الدوري الإسباني "Telefonica".

وقالت الصحيفة أن الشبكة فضلت وضع المباراة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت إسبانيا لزيادة نسبة مشاهدة اللقاء حول العالم، وقامت بدفع 350 مليون يورو من أجل هذا اللقاء ومن حقها اختيار الموعد المناسب لها.