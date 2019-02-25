رياضة | دينا عمرو جاهزة للمشاركة مع فريق سيدات السلة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا عمرو جاهزة للمشاركة مع فريق سيدات السلة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب الألفي المدير الفني لسيدات سلة النادي الأهلي، جاهزية دينا عمرو، لاعبة الفريق، طبيا وتعافيها من الإصابة التي أبعدتها عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح الألفي أن دينا تعافت من إصابة التواء الأنكل ويحسم مشاركتها أمام سموحة اليوم جاهزيتها الفنية.

وأشار إلى أن الفريق استعاد الثنائي المصاب دينا عمرو وهالة مصطفى التي عادت من الإصابة وشاركت في مباراة الجزيرة الأخيرة، ويتبقى فقط رنا عبد الظاهر التي لا تزال تعاني من جزع في اليد بسبب حادث سيارة.