رياضة | سيدات سلة الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات سلة الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فريق سموحة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.

وتقام المباراة على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكانت فريق سيدات الأهلي قد فاز في آخر مباراة له ببطولة الدوري بنتيجة ٦٩-٥٧ على حساب الجزيرة.

وتتصدر سيدات الأهلي دوري السلة برصيد ٢٣ نقطة ويأتي في المركز الثاني فريق سبورتنج برصيد ٢٢ نقطة.