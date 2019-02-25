رياضة | الغنام يخضع لتدريبات علاجية مع سلة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغنام يخضع لتدريبات علاجية مع سلة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع طارق الغنام لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي لتدريبات علاجية على هامش مران الفريق اليوم.

واشتكى الغنام من آلام في العضلة الأمامية ، عقب المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة ، وفضل الجهاز الفني خضوعه لتدريبات علاجية للتخلص من الإصابة.

وواصل الفريق تدريباته بشكل مستمر في ظل تلاحم المباريات وعدم وجود وقت للراحة بسبب ضغط جدول لقاءات الفريق في دوري السوبر للمحترفين.