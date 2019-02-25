رياضة | رجال طائرة الأهلي يواجه اليوم طلائع الجيش بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال طائرة الأهلي يواجه اليوم طلائع الجيش بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية، ويسعى الفريق إلى الفوز بها بعدما حقق الفوز على نظيره القناة أمس.

وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا صباح الجمعة في إطار التركيز الشديد لتقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة.