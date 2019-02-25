رياضة | تحذير قوي من الزمالك لـ"كهربا وأوباما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير قوي من الزمالك لـ"كهربا وأوباما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت محادثة سريعة لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك مع الثنائي يوسف أوباما ومحمود كهربا على خلفية حديث الثنائي الساخن في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو والتي انتهت 1-1 في الكونفدرالية.

وطلب أمير مرتضى من الثنائي ضرورة الابتعاد عن تكرار الأمر مع تأكيده على أنه يعلم أن الأمر لا يتخطى سوى حرص الثنائي على اللعب بشكل أفضل في الملعب والخلاف على طريقة تنفيذ بعض الكرات، وأن الأمر ينتهي في غرف خلع الملابس لكن يجب أن يتم الابتعاد عن الأمر للحفاظ على شكل الفريق وحتى لا يتفاقم ويزداد الأمر سوءاً في أحدى المرات.

من جانبه أكد الثنائي أن الضغط النفسي عليهم في المباريات هو ما يجعل تلك الأمور تحدث لكن لا يوجد خلاف بينهما.