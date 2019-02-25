رياضة | تعليق ناري من مورينيو عن أزمة حارس تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مورينيو عن أزمة حارس تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، على أزمة كيبا أريازبالاجا، حارس مرمى تشيلسي، مع ماوريسيو ساري، المدير الفني للبلوز.

وقال مورينيو، في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: لا أحب أن يترك الحارس مدربه ومساعد المدرب في موقف ضعيف مثل هذا.

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وأضاف مورينيو: حارس المرمى يريد أن يظهر شخصيته وثقته ويريد إظهار أنه هنا، ويريد أن يكون متواجدا في ركلات الترجيح وينقذها، وأنا أحب ذلك.

ورفض كيبا، تنفيذ قرار مدربه باستبداله في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتوج مانشستر سيتي باللقب بعد الفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.