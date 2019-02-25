رياضة | تعرف على قائمة طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المديرالفني لفريق طلائع الجيش البلجيكي لوك إيميل، عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غداً الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة طلائع الجيش كالتالي:-

محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام سري وخالد سطوحي وأحمد سامي وعاصم صلاح وعلي الفيل وريتشارد وكريم طارق وحسن يوسف ومحمد رزق وأحمد كابوريا وتالا نداي وأحمد سمير و مصطفي محمد ويوسف محمد وأحمد جعفر وعموري وإسلام جمال وفرانك ستيفن وشيكاتارا ومحمد عادل جمعة.

عبد الفتاح: التحكيم المصري جيد جدا

أشاد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالجمعية العمومية للأندية والتي أقيمت أمس الأحد.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم أن الجمعية العمومية كانت حضارية لاتخاذ رأيهم في جميع أمور اتحاد الكرة والخروج بشكل محترم يليق باسم اتحاد الكرة.

وتطرق عبد الفتاح للحديث عن التحكيم المصري مؤكدًا أنه جيد جدًا والجميع شاهد الأخطاء التحكيمية للحكام الأجانب الذين أداروا مباريات في بطولة الدوري المصري.

أبوريدة: دعمت الأهلي والزمالك والإسماعيلي وهذه قصتي مع الخطيب

أعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن مسابقة الدوري الممتاز سيتم تأجيلها لما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا والتي ستسضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وأضاف أبوريدة في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم نعمل على خوض مباريات كثيرة في الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، والباقي سيتم خوضه بعد نهاية البطولة.

وتابع أبوريد: "نسعى للانتهاء من بطولة كأس مصر قبل بداية البطولة الإفريقية من أجل تحديد الأندية المصرية التي ستشارك في الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة".

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وتطرق أبوريدة للحديث حول علاقته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدًا أنه تربطه علاقة جيدة وكلها مودة مع رئيس القلعة الحمراء ولا يوجد أي مشاكل بينهما.

وأوضح أن اتحاد الكرة وقف مع الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال أزمتهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار إلى أن منتخب مصر قادر على إسعاد الجماهير المصرية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

عقوبات نارية على الأهلي إذا انسحب أمام بيراميدز

يواجه النادي الأهلي شبح العقوبات النارية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر ومواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري.

وتنص لائحة كأس مصر على استبعاد الأهلي من النسخة المقبلة لكأس مصر مع توقيع عقوبة مالية لتعويض الخسائر المالية من انسحابه.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.