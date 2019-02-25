رياضة | الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق من المباراة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق من المباراة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان :«الحمد لله على الفوز، نجحنا في حصد 3 نقاط مهمة للغاية».

وأضاف: «لاعبو الأهلي جديرون بتحقيق الفوز، فقد قدموا مباراة مميزة للغاية وظهروا بشكل جيد طوال اللقاء».

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وقال: «الفوز الذي حققه الجونة على بيراميدز كان دافعا قويا للاعبيه لإظهار قدراتهم بشكل مميز، كما أن اللعب أمام البطل أمر مختلف».

وأضاف أن عمرو السولية حصل أول إنذار له، أما سعد سمير، فسيغيب عن المباراة المقبلة، وعلي معلول فقد حصل على الإنذار الثاني له.

وواصل قمصان قائلا أن الأداء والنتيجة مميزين للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى المباريات المقبلة لمواصلة تحقيق الانتصارات.