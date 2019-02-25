رياضة | محمد يوسف يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي، أمس الأحد، أمام الجونة في الأسبوع الـ24 من الدوري.

وقال إن الفريق أضاف ثلاث نقاط مهمة خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام، مشيدًا بإصرار اللاعبين وقدرتهم على تحويل النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز 2-1، في مشهد مكرر بين الفريقين من الدور الأول.

وأوضح يوسف أن تغييرات مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، كانت نقطة فارقة في تنشيط الشق الهجومي للفريق والعودة من جديد إلى المباراة بعدما دفع بكريم نيدفيد وجيرالدو ومروان محسن.

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وأشار إلى أن المدير الفني طالب اللاعبين بين الشوطين بسرعة الأداء مع الشراسة والتواجد بكثافة في الشق الهجومي.

وشدد المدرب العام، على أن الأهلي أتيحت له العديد من الفرص وخلال 6 دقائق نجح في تعديل النتيجة وإضافة ثلاث نقاط غاية في الأهمية خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.

كما أكّد محمد يوسف على الدروس المستفادة من مباراة الجونة أمس، وقال إن الجهاز الفني سيستغل هذه الدروس بلا شك في المباريات المقبلة.