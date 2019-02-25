رياضة | خطة لاسارتي لتجهيز نجوم الأهلي

اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمساعده الأوروجواياني اليخاندرو صباح اليوم الاثنين.

وطلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائي للاعبين يبدأ من مران غدٍ الثلاثاء، ولتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وطالب المدير الفني من مدرب الأحمال الاستمرار في تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التي يؤدي بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

أبوريدة: دعمت الأهلي والزمالك والإسماعيلي وهذه قصتي مع الخطيب

وأعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن مسابقة الدوري الممتاز سيتم تأجيلها لما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا والتي ستسضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وأضاف أبوريدة في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم نعمل على خوض مباريات كثيرة في الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، والباقي سيتم خوضه بعد نهاية البطولة.

وتابع أبوريد: "نسعى للانتهاء من بطولة كأس مصر قبل بداية البطولة الإفريقية من أجل تحديد الأندية المصرية التي ستشارك في الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة".

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وتطرق أبوريدة للحديث حول علاقته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدًا أنه تربطه علاقة جيدة وكلها مودة مع رئيس القلعة الحمراء ولا يوجد أي مشاكل بينهما.

وأوضح أن اتحاد الكرة وقف مع الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال أزمتهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار إلى أن منتخب مصر قادر على إسعاد الجماهير المصرية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

عقوبات نارية على الأهلي إذا انسحب أمام بيراميدز

يواجه النادي الأهلي شبح العقوبات النارية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر ومواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري.

وتنص لائحة كأس مصر على استبعاد الأهلي من النسخة المقبلة لكأس مصر مع توقيع عقوبة مالية لتعويض الخسائر المالية من انسحابه.