شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبدأ استعداداته لمواجهة الريال والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365 - يستعد فريق برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"في الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويذكر أن برشلونة يسير بصورة جيدة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 48.
وستكون المباراة صعبة للغاية على الفريقين حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق على ملعب "كامب ناو" وسيسعى كلا الفريقين للفوز من أجل التأهل لنهائي الكأس.
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