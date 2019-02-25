شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف حقيقة غياب السولية ومعلول عن المباراة المقبلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، اليوم الإثنين، ما يتداول عن غياب عمرو السولية وعلي معلول عن مواجهة الفريق المقبلة.

وحصل الثنائي على بطاقة صفراء خلال مواجهة الجونة أمس الأحد ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال سيد عبد الحفيظ "سعد سمير فقط هو اللاعب الوحيد الذي يغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف".

Advertisements

وأوضح "لا صحة لما يتردد عن غياب السولية أو معلول بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس مصر.

كما سيواجه الأهلي الاثنين المقبل فريق بتروجت ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.