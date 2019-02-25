شكرا لقرائتكم خبر عن كأس زايد.. الاتحاد يبحث عن المستحيل والأهلي الأقرب والان مع التفاصيل

الخليج 365-

تستكمل اليوم الإثنين الموافق للخامس والعشرون من فبراير الجاري, مباريات إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال, يختتم الليلة أخر لقاءين, حيث يستضيف الاتحاد السكندري المصري فريق الهلال السعودي, فيما يحل الوصل الإماراتي ضيفا على الأهلي السعودي.

ويدخل فريق الهلال مباراته أمام مضيفه الاتحاد السكندري ويحتاج للتعادل أو الخسارة بهدفين ليس أكثر من أجل إكمال مشواره نحو كأس البطولة, حيث اكتسح الهلال الفريق السكندري في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليطالب الاتحاد بتعويض الخسارة والفوز بأكثر من ثلاثة أهداف إذا طمح في التأهل لنصف النهائي.

وفي اللقاء الثاني تختلف الأمور كثيراً, في مباراة الأهلي والوصل يحتاج من كل من الفريقين للفوز في حالة رغبتهم في الوصول لنصف النهائي, الأهلي استطاع الخروج من مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2/2, لتصبح المباراة أسهل قليلاً على أصحاب الأرض, حيث ان التعادل السلبي 0/0 أو التعادل الإيجابي 1/1 يكفي النادي الأهلي للتأهل لنصف النهائي, فيما مطالب فريق الوصل بالفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 3/3 فأكثر.

تبدأ مباراة الأهلي وضيفه الوصل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية والثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة, ويستضيفها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

فيما تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والهلال في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والسادسة بتوقيت القاهرة, ويحتضنها ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.